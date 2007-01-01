В Калуге задержали мужчину, который собирался поджечь вышку сотовой связи
В пятницу, 13 марта, об этом сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.
- Установлено, что данный гражданин, осознавая общественно опасные последствия противоправного действия, намеревался осуществить поджог вышки сотовой связи, тем самым умышленно нанести имущественный ущерб критической инфраструктуре региона и дестабилизировать работу органов власти, - говорится в комментарии ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Калужанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
