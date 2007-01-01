Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге задержали мужчину, который собирался поджечь вышку сотовой связи
Криминал

В Калуге задержали мужчину, который собирался поджечь вышку сотовой связи

Дмитрий Ивьев
13.03, 11:16
1 411
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 13 марта, об этом сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.

- Установлено, что данный гражданин, осознавая общественно опасные последствия противоправного действия, намеревался осуществить поджог вышки сотовой связи, тем самым умышленно нанести имущественный ущерб критической инфраструктуре региона и дестабилизировать работу органов власти, - говорится в комментарии ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Калужанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
6 оценили
0%
17%
17%
33%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhCZ2M2ZkhLL1IzU0NsSkhtQ0ZLMUE9PSIsInZhbHVlIjoiZStsc0NiZmRvQ2JxOEVPbTNFdUZQVjEzQXhkYzFpN3J2c1ExUUZmN0xROEIzLzhJS09ZYWx0am1zckcrWnlJWFQrZ0NjcFhaRE9qQVVnT2JWa0ppaUdHWTZHS0d3d1FtVHcxazRsdVpHUXRVaXBJQ2F0TXZJQUZTNHlldVloUkthWXFvQ1Y1bE5DalFZRzg2UkF4VTFwdzYzcGVBdHNNYjJFZnpCbVd0YjRJZWVEcHJaSFVRelllTWtnOXBUckRwRjRsQlpDWml1VXRQdVZDR0twUm91bldjVVY4N1FxYW93MU45QnF0cTRXRzlna3FZS1hXZVQ5SnZQb29SUXh6VTAzM2c1b3dQVTk0cmU0emxBYk8xQ2dNUU1WOElEbEhLck1OaFJsQ3RRb0J2THpMSm9DbU1sell1L2hpWnNSMVhGWFFRaWp3bC9LWU9vOVo4N0NxaTNuMTY3b1h3U1BxczVQR1dGQkM3UGZyN2hJTjFIczJRbkg3YkF6ZXFINUU1VHQweG1DZFRLOGFuWjdlQlVzOWJiMzhwQW5FL256Q2VSWVpBVnJHUlFNQ1ZxYm0rQjlKTEIxSGtOMmJRZDlwKyIsIm1hYyI6ImJhMmJlMDRlYWFlZDY5NzBhMjkxMjY3NDc4ZDUwOWVmMTczYmM2Y2MxYTQ0OTRhY2ZlNjJjMTNkZDk0ZGNmMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxIUXlmcTFtbVI5NHZzNnNmcmVkY3c9PSIsInZhbHVlIjoiN1FNNGszR21oVnZBMkprZ0d0NFQ4WWFXOWZTMkF5LzhDZWpZbUEvQkhaNEZHRGpEWjdpU1FZMk1zc0xReUowanl6YTh0WDdKZ1B0czB2c21BUTljRWVXQjNENUUvMjZWNzdMeDQvZGVNNDkzNXpNMDB2N2FXSXF0UWp4YWVRLzBONzI1QUlCUXJ0TUs2Z3JDNTFhRlNHQUtKNEdpWlVqSzdqdDlGd3RLbk5IUUllS0lWcHRiM3pKWlNtblZaTjVhclgySnZlR3FBT2RDcWM0RitGRlNtMXVMd24xSUpDanFXV0F1N0x3SDJTSmFHWTFkUjlkeExhVzJMbFdRcHpubGxDUmUzc3dDd2l1RDYrWnA5aWpYcEs4WGt6Zm0yaFBHTW5mQ0ErQ2FMMFNaZDNmb21GeForZmhnWEdjazhFNnVvOU5CTGU5Wks5NmcrTXEwOXdER1YzY3BvbXkwdXZ4NENKTWxDN3dPNDhQR0x1MWlsZVRvR1RkaTUyU3FrVkhYVnhnTzRyQ1FCdEdzRjdscGRnbjZFQkFuVUlDd1Z3VWhSU2cyaURFUFlSejlqaktKY0U2WW9wbldqcnE2ZU03TU9YMXFTZzI1WjFKL2FqeHJ2YkR1dnJETVZ5bTlhR2l3RmZJMXZJS0NUQ1Z4K25WWEdnNmp4T1lqa3czMjdyTHVSRU9ZYStmUm1KUlBkVm40NlhaSlhoem9OdlRPQXpZcFhRVmpHMFBkb2RLb0xWV2RjSEhjSVJDV0hvOWdDNnpIUU8zVlVuTThuajZ2bGZadWxRSDBCTUJHNGVpdDlRWHBMTnFkNU5DUFg2WEdaYVpVWFVZQjFUcVFSbTJ3WWpUZSIsIm1hYyI6IjRlYTQ3ZGQ0YzUwYzU5YTkxMTAxMDQ0M2UxYmM5NThlYTA5MWNhZGFkMjg1NzgyMTk3ZjEzZjY3OWFhMTU1Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+