В Калуге убили постояльца социального центра
Задержан 69-летний мужчина, сообщили в пятницу, 13 марта, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
- По версии следствия, два постояльца Калужского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий поссорились, - пояснили в СК. - Во время конфликта обвиняемый нанес знакомому удары ножом в живот и грудь. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался в больнице.
Подозреваемый на допросе признался в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
