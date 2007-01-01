В Калуге убили постояльца социального центра

Задержан 69-летний мужчина, сообщили в пятницу, 13 марта, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По версии следствия, два постояльца Калужского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий поссорились, - пояснили в СК. - Во время конфликта обвиняемый нанес знакомому удары ножом в живот и грудь. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался в больнице.

Подозреваемый на допросе признался в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.