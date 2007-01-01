Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге убили постояльца социального центра
Новость дня Криминал

В Калуге убили постояльца социального центра

Дмитрий Ивьев
13.03, 11:00
0 725
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Задержан 69-летний мужчина, сообщили в пятницу, 13 марта, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По версии следствия, два постояльца Калужского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий поссорились, - пояснили в СК. - Во время конфликта обвиняемый нанес знакомому удары ножом в живот и грудь. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался в больнице.

Подозреваемый на допросе признался в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
7 оценили
0%
0%
14%
43%
29%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkN3M0QrdkhNVDlTUUo0eGdadFU1c2c9PSIsInZhbHVlIjoiOXJpMThCcDc2UUtPc3BEZDVIaEJtUDhkblk1eFlsemtjOG5EUFJuUGlCUVlMYnhyTzZzUXB2WlZ5Ky9jSWVYQ3FrM0w4eDVBcmk1TW5lbzlzRWw2VFA2NVgwbUZoTkFsZXlLSnpYem01L1BwTElHZzlCWWVOV1hxTGdNb1NmRUpFVi9ZS3hTNUpkb0xVVFRTYXJHMnNZaW9JbU9WeXBEZ0lEcFBGeUxUNlhKS1NsckJQdzRvOE8ycVdTcVQ4aVZyMTVvL0RMc3RMR1NJSlV0U2k5WFdEclIxNWtEcGxpWFdITGdNdFpQRmJYeWJWN3JJeHYzNjB4aFY4bGpKMy80RmpkR1hXQjF3ZEJDRURWY1MzUzhUd0hVZVc1VWNjSTFpQXdKbnVNc29FVk5saGdJZGlyVEwya0xtMEU1Q1JLaTZrSjhOR2diU1I2bzJZSFM1UFNwL29mVks3ekNrV3dqRUIyS1RyR1ZGNGhkS3NLMHowSm9FdGNzcGRNLzdseFRPOHU1c21KNDQ3V3NYOGhXVUpFOVJrNE1HTTNnMHVneWprcmRxd0lsR21yd2Yzdnp6bCtUSml0bGxkQ2ozRkUrSSIsIm1hYyI6ImY1ODlkMTlmMDg1MGFkOGFjNmJmYWFjODA0MDY4YmFlMjg1OWRjYzUyODQ1ZGY5OWIxZjA3NjNkOTA4OTk3MDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJHQlJoWlBQWEpFaU90VGc4dGs3QWc9PSIsInZhbHVlIjoic1JZN3VnUkhWVGhkb2dOckllV3dYOTJGNG1vNFJzVUN3N2w2LzB2azA1bjZiNllINmZuVndzbEdKUTczWEFGMGxBeTBoRjdNME45WEcrTU81K3V6elBFRWlIanJXYnltS3BZT0JlanM3QWpYUVZGdHRVWEQvSlRnSnlJYVZCR0QyczZSTjFObkxOcnBLOU9HcXg5aEVQc3lkcEtrM3hMcktLMTZoWjBQbk55c0FYeGFISFZwN2t3aHFrcHozZDl6MExTOEp6RGhuY0VsOXM3bzlVeUNCK0NQT3pudVlrNG0yT2hxckNzczdrQ3dqZDZoS2l2VUg4bkUzeDZBclNtQ2hsTHpXOEVWQmdvVTFPbDVDV1Y1S3Y2Uk1USmF4eE1uOGNOY2Nld00vaHNzRDR3VDFBV0k3WXdBcWtvRkRVQVB3R3JCWHJYbUNSNGI0eVcrWHl6dlNDK0c2T0tveTdjWnF3OUVJbVJQUjNBR0swTHpSMjFWR2xwWWh5bWJlYURGMEJQQnU3eE1QSGNUK2JTckIyMlZtNDJzVXBuSGFVYk5EZG9IWjYxTndBV2VVWUVrdUdWc1pCWU1XZk5ZTGszeU9ZS2pxTFpmT2dMS3p4a0pQcEg0NEdRVmdQdzZYY1FRK2d6ZkZDd2d3RDhocWVQWlE4L2JtSmZ2MGVvSVd5dEJzaHdjblozanZpNDdxRFJuSlhyVUN6bDMzOG14VGtmcXRIZ2ZBMWJ3NHBHb1RJNHE5bG53b0ttam0weDVKYThUK2c5UXAyNXNBd3Q4dlNzb2dMYk9JUHFBc08rOFpYb2VWbUxtb0dvczhROUl0OEhmL045dXpwRTZLMmhZMlNiTyIsIm1hYyI6IjgxM2MwNjAxMGI5NzVjNjYyYjM4MWZhNmJhZjdhNTQyNzEyNWM1Y2M0NjYxZTA4Y2ZjY2RlNmVkNDkxODkyMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+