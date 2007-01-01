В Калуге завели уголовное дело после затопления квартиры ветерана

Фото: Народный фронт.

Проблема возникла в старом доме на улице Театральной.

В четверг, 12 марта, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

В одной из пострадавших квартир живет ветеран Великой Отечественной войны.

- В управляющей компании проводится обыск, - заявили в СК. - Следователи установят причины и условия, способствовавшие произошедшему, дадут правовую оценку ответственным должностным лицам.