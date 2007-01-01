В Калужской области начальница почты украла на работе 577 тысяч рублей

Фото: прокуратура Калужской области.

Бывшей руководительнице почтового отделения в Юхновском районе грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 12 марта в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, деньги и товары 47-летняя женщина забирала себе с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года. А потом подала заявление в полицию о том, что её ограбили.

Теперь её обвиняют не только в краже, но и в ложном доносе.

Суд арестовали также автомобиль женщины.