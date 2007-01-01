В Калуге двое парней обокрали свою бывшую школу

Двое молодых людей 18 и 19 лет подозреваются в том, что выносили из учебных заведений дорогую технику. Общий ущерб превысил 600 тысяч рублей, рассказали 12 марта в полиции.

Всё началось с заявлений от школ: в нескольких учреждениях пропали ноутбуки. Подозреваемыми оказались бывшие ученики.

По версии следствия, ночью они перелезли через забор своей бывшей школы и зашли в здание через незапертую дверь. В одном из кабинетов молодые люди забрали ноутбук стоимостью больше 150 тысяч рублей. Компьютер они не оставляли себе, а сразу занесли в ломбард.

В ходе расследования выяснилось, что это не единственное их преступление. Тем же способом молодые люди украли ещё три ноутбука из другой школы — ущерб там составил более 470 тысяч рублей. И эти вещи тоже отправились в ломбард.

Теперь в отношении обоих возбуждены уголовные дела за кражу. Статья предполагает до пяти лет лишения свободы.