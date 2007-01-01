В Калужской области лежащего возле кафе мужчину ударили ногой по голове

Инцидент произошёл ещё в октябре 2023 года, но сейчас дело направлено в суд, сообщили 12 марта в прокуратуре региона.

По версии следствия, ночью в Жиздре пьяный 27-летний мужчина подошел к лежащему на земле 42-летнему мужчине и ударил его ногой по голове.

Это привело к тяжелым травмам у пострадавшего.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.