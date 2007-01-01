В Калужской области водителю вынесли приговор за пьяную езду

В Кировском районе вынесли приговор 44-летнему водителю, который снова сел за руль пьяным. Мужчину признали виновным и назначили наказание — 100 часов обязательных работ и запрет на вождение в течение двух лет, рассказали 11 марта в объединенной пресс-службе судов региона.

История началась в октябре 2025 года. Ночью в городе Кирове этот водитель управлял автомобилем «Лада», находясь в сильном алкогольном опьянении. Проверка показала почти единицу промилле.

Это было не первое такое нарушение. Ещё в июле того же года мужчину уже ловили пьяным за рулём. Тогда он отделался штрафом в 45 тысяч рублей и лишением прав на полтора года.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. У него есть маленький ребёнок — это тоже учли как смягчающее обстоятельство. Благодаря этому наказание оказалось не самым строгим из возможных.

В то же время суд постановил конфисковать ту самую «Ладу», на которой виновник ездил пьяным.