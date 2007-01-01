Обнинск
Криминал

В Думиничах 35-летний мужчина попался на краже электроинструмента

Дмитрий Ивьев
12.03, 09:34
Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщили 12 марта в ведомстве.

По версии следствия, 35-летний мужчина осенью прошлого года был пьян и забрался в чужой дом.

Там вор похитил электроинструмент стоимостью более 25 тысяч рублей.

За такие действия мужчине грозит до шести лет лишения свободы, пояснили в прокуратуре Калужской области.

