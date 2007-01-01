Обнинск
В Калуге сотрудник трудовой инспекции попался на взятке
Криминал

В Калуге сотрудник трудовой инспекции попался на взятке

Дмитрий Ивьев
12.03, 09:17
В четверг, 12 марта, Управление Следственного комитета по региону сообщило о вынесении приговора виновнику.

Бывшего сотрудника Государственной инспекции труда Калужской области приговорили к двум с половиной годам в колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф в 1,65 миллиона рублей. Занимать должности на госслужбе мужчина не сможет в течение трех лет.

- 25 апреля 2025 года фигурант получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 110 тысяч рублей за сокрытие выявленных им фактов нарушений при расследовании несчастного случая на производстве, - пояснили в СК. - За незаконное обогащение инспектор пообещал привлечь к административной ответственности не организацию, а должностное лицо, что существенно снизит размер штрафа за выявленное нарушение.

Виновника с поличным задержали сотрудники ФСБ.

18+