Криминал

Калужанин присвоил чужой кошелёк

Дмитрий Ивьев
11.03, 12:00
0 534
В Калуге полицейские нашли мужчину, который присвоил чужой кошелёк.

Местный житель обратился в полицию: у него пропал портмоне с деньгами и документами. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей, рассказали 11 марта в полиции.

Оперативники подняли записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемого. Им оказался 61-летний калужанин.

По версии следствия, потерпевший выходил из машины на парковке у торгового центра и случайно обронил кошелёк. Мимо проходил другой мужчина, увидел находку, поднял её — и вместо того, чтобы попробовать вернуть владельцу, просто ушёл по своим делам. Позже, уже по дороге домой, он вытащил из портмоне деньги, а сам кошелёк с документами выбросил недалеко от остановки.

Полицейские задержали подозреваемого. Похищенные деньги у него изъяли и вернули хозяину вместе с найденными вещами.

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу.

Если вину докажут, калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

