Криминал

В Калужской области вынесли приговор бывшему директору лесничества

Дмитрий Ивьев
11.03, 09:24
0 790
Мужчина из Людиново признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте боеприпасами, сообщили в среду, 11 марта, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- В период с 2022 по 2023 год фигурант, используя свои служебные полномочия, скрыл факт незаконной вырубки лесных насаждений на территории участкового лесничества, - пояснили в СК. - Создавая видимость качественного выполнения своей работы и скрывая нарушения, директор регулярно получал премиальные выплаты.

В ходе обыска у мужчины обнаружены боеприпасы и артиллерийский снаряд, которые, по его собственному утверждению, были найдены им в лесу.

Виновника на три с половиной года отправили в колонию общего режима. Также он должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

