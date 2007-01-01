В Калужской области продавец украла деньги с карты покупателя

В Износковском районе перед судом предстанет 39-летняя продавщица, которую обвиняют в попытке украсть деньги с банковской карты покупателя.

История началась в конце декабря 2025 года. Мужчина из отдалённой деревни приехал в райцентр за продуктами. Покупки он сделал, а вот вызвать такси сам не смог — телефона у него не было. Попросил об этом продавщицу в магазине. Та помогла, и покупатель уехал.

После поездки водитель такси нашёл в салоне паспорт и банковскую карту пассажира. Он привёз эти вещи обратно в магазин и отдал продавщице, чтобы она передала их владельцу, когда тот снова зайдёт.

Но женщина решила поступить иначе. Вместо того, чтобы вернуть находку, она воспользовалась картой. Прямо на рабочем месте, через магазинный терминал, она сняла с чужого счёта 53 тысячи рублей — делала это мелкими частями, 33 раза подряд. Деньги брала из кассы магазина.

Всё украсть не удалось: банк заметил подозрительную активность и заблокировал операции по карте. А сама продавщица попала под следствие.

Теперь её дело передали в суд. Если вину докажут, ей может грозить до шести лет лишения свободы.