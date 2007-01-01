В Кондрово 22-летний мужчина получил срок за производство наркотиков
Молодого человека отправили в колонию строгого режима на 11 лет, рассказали 10 марта в прокуратуре Калужской области.
В конце 2024-начале 2025 годов виновник вместе с двумя знакомыми арендовал дом в деревне Колышево Дзержинского района, где они создали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Однако их обнаружил хозяин дома, который приехал за арендной платой.
Члены банды скрылись. В марте прошлого года молодого человека, которого сейчас осудили, задержали.
- В отношении двух других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, - пояснили в прокуратуре.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь