В Кондрово 22-летний мужчина получил срок за производство наркотиков

Молодого человека отправили в колонию строгого режима на 11 лет, рассказали 10 марта в прокуратуре Калужской области.

В конце 2024-начале 2025 годов виновник вместе с двумя знакомыми арендовал дом в деревне Колышево Дзержинского района, где они создали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Однако их обнаружил хозяин дома, который приехал за арендной платой.

Члены банды скрылись. В марте прошлого года молодого человека, которого сейчас осудили, задержали.

- В отношении двух других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, - пояснили в прокуратуре.