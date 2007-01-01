Обнинск
В Кондрово 22-летний мужчина получил срок за производство наркотиков
Криминал

В Кондрово 22-летний мужчина получил срок за производство наркотиков

Дмитрий Ивьев
10.03, 09:00
Молодого человека отправили в колонию строгого режима на 11 лет, рассказали 10 марта в прокуратуре Калужской области.

В конце 2024-начале 2025 годов виновник вместе с двумя знакомыми арендовал дом в деревне Колышево Дзержинского района, где они создали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Однако их обнаружил хозяин дома, который приехал за арендной платой.

Члены банды скрылись. В марте прошлого года молодого человека, которого сейчас осудили, задержали.

- В отношении двух других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, - пояснили в прокуратуре.

