У калужских дорожников арестовали имущество на 17 миллионов
В Следственном комитете рассказали подробности расследования дела о коррупции в федеральном казенном учреждении Калуги.
6 февраля 2026 года заместитель начальника и ведущий эксперт одной из структур были задержаны при получении 5,5 млн рублей от коммерсанта. Деньги предназначались за обеспечение преимуществ при заключении и исполнении подрядов на содержание дорог и искусственных сооружений.
В ходе следствия у фигурантов изъяли 700 тыс. рублей, дорогостоящие вещи, технику и документы. Оба арестованы и находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Чтобы возместить ущерб, суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 17 миллионов рублей.
Расследование продолжается.
