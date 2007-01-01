У калужских дорожников арестовали имущество на 17 миллионов

Они попались на взятке в 5,5 миллионов рублей, сообщил в понедельник, 9 марта, региональный следком.

В Следственном комитете рассказали подробности расследования дела о коррупции в федеральном казенном учреждении Калуги.

6 февраля 2026 года заместитель начальника и ведущий эксперт одной из структур были задержаны при получении 5,5 млн рублей от коммерсанта. Деньги предназначались за обеспечение преимуществ при заключении и исполнении подрядов на содержание дорог и искусственных сооружений.

В ходе следствия у фигурантов изъяли 700 тыс. рублей, дорогостоящие вещи, технику и документы. Оба арестованы и находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Чтобы возместить ущерб, суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 17 миллионов рублей.

Расследование продолжается.