В Калуге студента приговорили к 19 годам колонии за госизмену и теракт

23-летний студент МИФИ первые пять лет срока проведёт в тюрьме, а оставшиеся годы – в колонии строгого режима, сообщили 5 марта во 2-м Западном окружном военном суде.

Там пояснили, что молодой человек в 2023 году был не согласен с политикой властей России по проведению СВО. Он связался с ГУР Минобороны Украины и предложил свою помощь.

По заданию спецслужб соседней страны, студент расклеивал листовки в Москве и Обнинске. Затем зимой 2024 года он поджег автомобиль с символикой СВО, получив за это 45 тысяч рублей. А потом собирался вступить в ряды террористической организации и сжег два релейных шкафа на перегоне Обнинское - Шемякино.

Задержали молодого человека в тот момент, когда он фотографировал территорию у аэродрома «Ермолино».

Приговор в законную силу пока не вступил.