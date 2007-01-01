В Калуге мужчина воровал духи и продавал их на улице

В областном центре задержали 43-летнего мужчину, который воровал парфюмерию из магазина, рассказали 6 марта в полиции.

Сотрудники торговой сети заметили, что у них пропали товары на сумму больше 30 тысяч рублей.

Оказалось, что местный житель несколько дней приходил в один и тот же магазин, выбирал момент, когда за ним никто не следит, брал флакон с духами, прятал его под куртку и уходил. Украденное он тут же продавал случайным людям на улице, а деньги тратил на свои нужды.

Пока следствию удалось доказать его участие в трёх таких эпизодах. Сейчас по этому факту завели уголовное дело за кражу. Мужчину проверяют, не совершал ли он похожие преступления в других местах.

Если вину подтвердят, ему может грозить до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.