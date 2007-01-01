Калужанка фиктивно прописала 13 мигрантов
Нарушение выявили в Малоярославецком районе, сообщили в пятницу, 6 марта, в Управлении МВД по Калужской области.
С января по сентябрь женщина зарегистрировала в своей квартире 13 иностранцев, но никто из них там не жил.
Теперь женщине грозит срок в колонии. Полиция сообщила о завершении расследования, дело передано в суд.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь