Калужанка фиктивно прописала 13 мигрантов

Нарушение выявили в Малоярославецком районе, сообщили в пятницу, 6 марта, в Управлении МВД по Калужской области.

С января по сентябрь женщина зарегистрировала в своей квартире 13 иностранцев, но никто из них там не жил.

Теперь женщине грозит срок в колонии. Полиция сообщила о завершении расследования, дело передано в суд.