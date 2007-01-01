Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанка фиктивно прописала 13 мигрантов
Криминал

Калужанка фиктивно прописала 13 мигрантов

Дмитрий Ивьев
06.03, 10:13
0 196
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Нарушение выявили в Малоярославецком районе, сообщили в пятницу, 6 марта, в Управлении МВД по Калужской области.

С января по сентябрь женщина зарегистрировала в своей квартире 13 иностранцев, но никто из них там не жил.

Теперь женщине грозит срок в колонии. Полиция сообщила о завершении расследования, дело передано в суд.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlmL1JScXdJMUJnL2h3ZExURDNaSHc9PSIsInZhbHVlIjoiTFNEQUxmeEhGR2wycWZRaCticDRMcGUwV3dzL2d5SDlJOXd4d0JWMDR5N2FpUGVVRnNyMllEN2x5ZjB1U1pCb0dOZWJYUmVHZ3E0RllXeEVnMUo2S3l3TWxObjhJVWVJbjRrSXpkdkRTUFovYmNCN2QxUmRSa1NDWk1seUpxZjBmWmU5UkFtcTl2d1NzdUNQZnAxTFJFNk1yUDc3a21xNzN0NG9CNWlVd09xRlF0TEV1RndvSVVuam5vSlBVK0haRFVQcHpBRDZjelJJZ0h3Q0tXNmFqRHhwVFdxdFJ3UFA5TVI3SXZzd3lFdm1sMEdJYlk3cEQyRWFBN1AvMlU4NE5aeXpoMDdtR2xkcjBaclB5bTBubGk2S1VlZUJGSTZBMXpPSEY3VXpvOGZvSVI4UjJKM3VSYXgzUkVxWHVtdjFWeGE4ZU9oVndDU21HTmhUVkh5SExtT0pneTBVU3dBSEtpUmhHZXI1aXlDeHdCMkhoM3pTeTZzMUprWXo1SGxybWFqWXF5VlJTdUxibnV2WjZyc2FSRkZLbnpna2pwWTN4eWQydlhFNmsyUWJaSFlzQW1aUURyZG1MSXltbjRTSiIsIm1hYyI6IjBmOTRkMWEyNDdiM2EyNzRiYzg5YTdlY2MyMjJhYWFjYWExOTkxZmMyMDk0NGNjNjllNGFlNTgxMGE1ZGNkNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndEZmQyekF4d3dLRTlRLytObFREMnc9PSIsInZhbHVlIjoiVjhTMHV5dW42MER3UVp2VVNwSitncFlyZkdDNkR2WnptMFZkeGszUDMxRUxPc0ZVU1JkcGVJVDNCNUpKSGYyN3FMc3JEb1p0MnpZSTB6VldqL3QxM3pKaXdFc3RoQlY2N3dKaHluWFloa25zL1JDZ2dUNU5jbC8rM3Q5MnRrNGpxNzNQRHVmMXM1Z2xxUlVtMWZKWnJPY2dUQTFFc3l6ZzhNQWdPYjNBNHZtam4yWTRvOXoveE9yT1crTmZqYy8wZTIrY2UvTlZMMTRUQW95Q2I4TjE2ZjBkc1NybVdLbmx3dlZOLy9sblZJWmRPUXg3Tk1pTVNXVjFGZm53akxKcE1hZWJicDNRUkdjZlVBSjdwd05Db1pBdlVkcWRYTjVNT2RMNlliWS9KMW1NK2hHTkgyenNRSVpyc1o2R2ZtamozcGxUQnJWOU1PZlU3aXNIbE5uWjRNQmtLem10WlUyd3JaeGVqSkxteGgwWTJMRmlCa3dVTmxFWGtQMEt2a01ocWh0K09tM2xEaTVNWmc2SGZ6ODZJNXdydWdXaUFUUnBHMzFZbXhBS2ZmSFphV1F5cUNNOTJVOXVGcjdkNUM4U05Kd0trbDd2bEl1VFBOOU9QSm40MC9EOGEwNHFyRVNDMnNtUFNRa3h0UFlSa2xDNlBXZTUxcWlGRUFjS3hIbHFXZHhmYlVQT1JXeHdTS2wxNllwTUtINlFEMDBXb2Y5UjBwdGJmTDFhNDROSityLzdkK2I0VFFCZVpjM1NlUjJiTzBQWEVxVDJ2MEhHdkRqVkYyVHFqamRyQmU5aTNPYXlDMU5KYnMvMUZMajRBcnBMY1hvQjA4dmNGVndEUlY1SyIsIm1hYyI6IjYxMzU1YTU5ODFhY2RhYzc1YmQyMjkyM2Q3MDJjYzRjNGFlN2FjZmQ4ZDk5MDU2YjI5MzU1MDRmZTliMmEyZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+