Калужанин отправится в колонию за смертельное избиение сожительницы
Криминал

Калужанин отправится в колонию за смертельное избиение сожительницы

Евгения Родионова
05.03, 11:44
0 183
В четверг, 5 марта, прокуратура Калужской области сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Калуги.

По данным ведомства, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В июле 2025 года ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире одного из домов по улице Хрустальной. На почве ревности между ним и сожительницей возникла ссора. Он нанёс ей не менее двух ударов, причинив тупую травму живота. От полученных повреждений 49-летняя женщина умерла на месте, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет в исправительной колонии строгого режима.

