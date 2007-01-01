Вор вынес из частных домов калужан семь миллионов рублей

Полицейские из Москвы и Калуги задержали 55-летнего мужчину, который приезжал в Калужскую область грабить частные дома. Подозреваемый живёт в Солнечногорском районе Подмосковья и уже был судим за имущественные преступления, рассказали 5 марта в МВД.

По версии следствия, осенью прошлого года он выбирал цели в деревнях Новоскаковское, Дворцы и селе Льва Толстого Дзержинского района. Действовал по одной схеме: ночью, когда хозяев нет дома, подъезжал на своей машине, отжимал окна или двери специальным инструментом и забирал всё, что покажется ценным.

Сейчас доказана его причастность к 11 таким кражам. Общий ущерб — больше семи миллионов рублей. Добычей становились деньги, украшения, бытовая техника, одежда. Два сейфа и несколько шкатулок мужчина увозил с собой и вскрывал уже в лесу — чтобы спокойно забрать содержимое.

Часть похищенного полицейские нашли у него дома — в посёлке Поварово Московской области. Провели обыск, изъяли вещи, которые опознали потерпевшие.

Теперь в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье о краже. Расследование продолжается.