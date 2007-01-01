Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Вор вынес из частных домов калужан семь миллионов рублей
Новость дня Криминал

Вор вынес из частных домов калужан семь миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
05.03, 10:00
0 933
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полицейские из Москвы и Калуги задержали 55-летнего мужчину, который приезжал в Калужскую область грабить частные дома. Подозреваемый живёт в Солнечногорском районе Подмосковья и уже был судим за имущественные преступления, рассказали 5 марта в МВД.

По версии следствия, осенью прошлого года он выбирал цели в деревнях Новоскаковское, Дворцы и селе Льва Толстого Дзержинского района. Действовал по одной схеме: ночью, когда хозяев нет дома, подъезжал на своей машине, отжимал окна или двери специальным инструментом и забирал всё, что покажется ценным.

Сейчас доказана его причастность к 11 таким кражам. Общий ущерб — больше семи миллионов рублей. Добычей становились деньги, украшения, бытовая техника, одежда. Два сейфа и несколько шкатулок мужчина увозил с собой и вскрывал уже в лесу — чтобы спокойно забрать содержимое.

Часть похищенного полицейские нашли у него дома — в посёлке Поварово Московской области. Провели обыск, изъяли вещи, которые опознали потерпевшие.

Теперь в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье о краже. Расследование продолжается.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
7 оценили
57%
0%
29%
14%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilo2MFhZMlArK01FZnhTb1ZTdW5pTnc9PSIsInZhbHVlIjoiNzNCR1Y2bW53djBxbFZjVFZ1VGEwdndCMWw0VWFLcWpKYXdJdHJHWE45MkFGSlBDbTlXNm5Ubi9JV3BYeEUwSGZjR0VLcEhwdGhVQUg0VjRHYmZSNDd5YkVVaUZ1L0NDdHN3TVVEaFhzbnBrYWU1WDJWeTc0YzhqN3FrZzlPRTdaVDNJU1VyRGFueGFhRHgvSW1nRHhSaFlsZ0E3TTNMSlFMOVhPeXBVeHFMckcxcWtIcTZtQURmaDh3UnJVY2JFL0o4VXVaR1hTZUVvcVZ3NUlBRFhuQjg2WktuVlJXMmtnK1JpQ3RELzdsbm1LenVrWnV3cUt4YWY1NzNTemVkQkxhaVIrZklyZGVHWUVaa1VJanNCNmM3NEIvY1NiT25PV3U5N09SM1hmaGZIekt1dTZ4cnJya1phb1F6OE5wWWkrUmp4Rit1ZW0yMkRuMUs0VUdQRStkaGRFeExvRy8wcEdYWTJOVmNPbDhlYmgxcGhpQXVlTWJOU1dXdEVCY0lqVnhYaEtGbGRjZ2RMbUJaYXFVVFJBVEJQMzROTmVxZzA3RnExNHJoZGhpMllFZEFCalE4NW1POFdwbTdkMU4vWiIsIm1hYyI6IjQ0ZjU1ZTE1YTBhNjMzZjVkMjIzM2MyMWU5MDA0ZTIzYmI2MGZlMWEyMzgzNTRlNmYwMzg1OTdjODBhMGMxZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlYyYThKZW9EVHVUY01qK1lLYWxhOGc9PSIsInZhbHVlIjoieXFKNm90SlN1SFV3dVBETm5YaXVkZUJKeTdlSDY4K1k3TkJISkM2OUpNcjFNM2pHS2NiVFRUcS9qWnA3cXBTeXIzM0haNkE2djJEalBlNW1RdllrZ1hnS2syLytuRzY3UFo3V21wR1JtZUV3VkJOUEE0ek1icVh5Qkg5L05FWUozakNycGxCZWxvOXN5R0RKbk1BZ2NieWtycUJuVTg2UEE5MzN6SnBlVWtoc3BBVWoyekp5eDRBMHcvSWlYYjlXdExXR2ZZWGY2aERyTlkrOVl3RXVMQ0M3emxVdllVMElnMmZzTVU2UzRDUGJoQ1NIWjZvNkpwSGZ3U2xRT3lmUkt6OVVYS01aUk5Ld0QyTVBUbDJCSTdUTENtZWFDMzd4Q2lzckxBQnY4aGd2MHNDMHBIKzRFM2taR0VJV0t2b1QvZjljRkN0WVY5Nm43NE9JVFdVZlBvVWZnMFFYMlRWR2JqcG9oQ2NieDJ4K0ZMVStOUDBydFVrTXQwV0JLbGsyVlorb3pzU0MwVlBMTXhvUFYrTUJicFlNWWxjR0ZBZGhmZ05TT2V1QlVJQnAxbXkrYnk3WlpVZWJ5Yy9mN252cVRGRDRreFp5cEFDS2hoVWs1dllMZHc4eE02RWZDZCtuMjJ1MEJrMU1YVklSaVhSVEdjcE03M00wRnRTQ3ZSMkhYV09laVloQ2FMZDdlRnAzcXhmVmVrejFBTTdxcno4Y0U1WWpPWE12cE1GZW45NGZzRlpvSkJRaXVaSE4wbGNKR1hyV1UxOVQyd0k0WGViVHhwZlk2V2poTlcvM2VuYWl4S2ZTTFFCRWpONUxyaUh6ZkV6bmt0Y082V0xsUEY2UCIsIm1hYyI6IjQzZWFmZGFlMzRmZTQwNzdlYWExODUzNzM2ZmJkMDQ3NjExMzZkMzI4ODM5OWM4MzIwMWQzOGFmZTRmNGI4YWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+