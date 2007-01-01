В Калуге парень унёс дорогой телефон из пункта выдачи, не заплатив за него

Полицейские Калуги нашли подозреваемого в краже из пункта выдачи заказов. Им оказался 20-летний местный житель.

Парень заказал через интернет мобильный телефон стоимостью больше 80 тысяч рублей — с оплатой при получении. Когда он пришёл забирать покупку, сотрудник пункта выдачи сообщила, что платеж не прошёл.

Молодой человек подождал пару минут, схватил телефон и, несмотря на просьбы сотрудницы остаться, выбежал из помещения и скрылся.

Телефон он быстро кому-то продал, а деньги потратил.

Теперь в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о грабеже.