В Калужской области директор компании спрятала от налоговой 5,8 миллиона рублей

05.03, 09:06
На руководителя предприятия по аренде и лизингу автомобилей в Дзержинском районе завели уголовное дело.

- В 2025 году в связи с неуплатой налогов предприятием налоговым органом принято решение о принудительном взыскании недоимки, вследствие чего расчётные счета организации были заблокированы, - пояснили 5 марта в Следственном комитете. - Руководитель предприятия, с целью уклонения от уплаты налогов, реализовала за наличные денежные средства две автомашины физическим лицам на общую сумму 5,8 млн рублей, лишив налоговый орган возможности взыскать задолженность.

Преступление выявлено УФНС и УМВД региона.

Сейчас ведется следствие.

