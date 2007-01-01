Калужанин отправится в колонию за нападение на полицейского
В среду, 4 марта, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Калужским районным судом гражданину.
По словам пресс-службы, он виновен в оскорблении и нападении на полицейского.
— Мужчина в состоянии алкогольного опьянения не был согласен с действиями сотрудника полиции. Из-за личной неприязни он публично оскорбил полицейского. Также он схватил его за плечо, порвал погон и форменную футболку. Затем ударил его в правое плечо и не менее четырёх раз в область туловища и конечностей, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.
Мужчина полностью признал свою вину.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на один год восемь месяцев в колонии-поселении.
