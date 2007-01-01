В Калужской области пенсионерка лишилась 3,5 миллиона рублей
В среду, 4 марта, прокуратура Жуковского района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
По данным ведомства, 68-летняя местная жительница отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей.
— Женщине позвонили якобы сотрудники ФСБ и убедили передать деньги курьеру по предлогом разоблачения мошенников из числа работников банка, - уточнили в прокуратуре.
Пенсионерка отдала деньги курьеру.
Возбуждено уголовное дело.
Ход и результаты расследования прокуратура взяла на контроль.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь