Криминал В Калужской области пенсионерка лишилась 3,5 миллиона рублей
Криминал

В Калужской области пенсионерка лишилась 3,5 миллиона рублей

Евгения Родионова
04.03, 11:53
0 482
В среду, 4 марта, прокуратура Жуковского района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

По данным ведомства, 68-летняя местная жительница отдала мошенникам 3,5 миллиона рублей.

— Женщине позвонили якобы сотрудники ФСБ и убедили передать деньги курьеру по предлогом разоблачения мошенников из числа работников банка, - уточнили в прокуратуре.

Пенсионерка отдала деньги курьеру.

Возбуждено уголовное дело.

Ход и результаты расследования прокуратура взяла на контроль.

