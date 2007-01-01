Обнинск
В Калуге вынесли приговор жителю Мордовии за удар знакомого ножом
Криминал

В Калуге вынесли приговор жителю Мордовии за удар знакомого ножом

Евгения Родионова
04.03, 11:48
0 340
В среду, 4 марта, прокуратура Калужской области сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 32-летнего жителя Республики Мордовия, приехавшего в Калуге на работу вахтой.

По данным ведомства, он виновен в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

— В мае 2025 года ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире одного из домов на улице Знаменской со своим знакомым. Между ними возникла ссора. Мужчина ударил знакомого ножом в живот. Пострадавшему причинён тяжкий вред здоровью, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также он выплатит компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

