Пенсионерка из Калуги отдала мошенникам больше 9 миллионов рублей
Новость дня Криминал

Пенсионерка из Калуги отдала мошенникам больше 9 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
04.03, 10:54
0 868
Жительница Калуги стала жертвой аферистов и потеряла крупную сумму, сообщили 4 марта в Управлении МВД по Калужской области.

Женщине позвонил человек, который представился сотрудником Пенсионного фонда. Он сказал, что нужно провести проверку документов, и убедил пенсионерку подождать звонка проверяющего.

Вскоре ей действительно перезвонили — другой голос потребовал задекларировать все наличные деньги, которые есть у женщины дома. Запуганная и сбитая с толку, она послушалась: собрала свои сбережения в пакет и передала их незнакомке, которая приехала как курьер.

На следующий день женщина решила позвонить по номеру, с которого ей звонили мошенники, и спросила, когда можно будет забрать деньги. Ей ответили, что проверка ещё идёт и нужно подождать. Она подождала ещё день, попыталась снова связаться с организацией — но в трубке тишина. Тогда она поняла: её обманули.

Потерпевшая обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

