В Калужской области осудили 11 участников мошеннической группы

Во вторник, 3 марта, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о рассмотрении Калужским районным судом уголовного дела в отношении 11 участников телефонного мошенничества.

По словам пресс-службы, они в период с 1 октября 2021 года по 8 февраля 2022 года вступили в состав организованного преступного сообщества, под руководством лица, скрывающегося на территории иностранного государства.

— Они совершили 135 эпизодов мошенничества в отношении пожилых граждан. Они сообщали им ложную информацию о якобы произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием родных и близких и предлагали передать денежные средства для возмещения ущерба потерпевшим и исключения уголовной ответственности. Ущерб составил более 35 миллионов рублей, - рассказали в объединённой пресс-службе.

Суд назначил всем осуждённым наказание в виде лишения свободы, в зависимости от их роли в преступных деяниях - на сроки от 8 до 11 лет в исправительной колонии общего режима.

Также с них взыскали деньги в счёт возмещения ущерба.