Полиция нашла 21-летнего калужанина, которого мошенники заставили уехать из дома

Фото: МВД.

В середине февраля в полицию Калуги обратились встревоженные родители: их 21-летний сын пропал. Молодой человек вёл себя странно, а потом просто ушёл из дома, когда родителей не было, и перестал отвечать на звонки. К тому же из квартиры исчезли деньги и ценные вещи, рассказали 3 марта в полиции.

Полицейские начали поиски и довольно быстро выяснили, где находится парень. Оказалось, он несколько дней жил в гостинице в подмосковном Наро-Фоминске.

Когда стали разбираться, вскрылась жуткая история. Молодой человек стал жертвой телефонных аферистов. Всё началось с звонка: мошенники представились сотрудниками военкомата и попросили обновить данные — для этого нужно было отсканировать QR-код. Код привёл на поддельный сайт, где появилась доверенность от имени парня на проведение финансовых операций.

После этого звонки продолжились. Теперь представители силовых структур обвиняли юношу в том, что он якобы помогает преступникам и финансирует незаконные организации. Чтобы доказать свою невиновность, ему предложили передать все деньги и ценности на проверку.

Запуганный парень в режиме видеосвязи показал мошенникам квартиру, достал из сейфа украшения и наличность, сложил в сумку и выбросил через окно незнакомцу на улице. Но на этом всё не закончилось: по новым инструкциям он собрал остальные деньги и ценные вещи родителей, сел в такси и уехал в Наро-Фоминск — там передал посылку другому человеку, заселился в гостиницу и ждал новых указаний.

Только так он понял, что его обманули. Общая сумма ущерба превысила 8,7 миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что в обоих случаях ценности забирал один и тот же человек — 23-летний житель Перми. Его задержали в Калуге, куда он вернулся для новых заданий. Курьер признался: украшения он сдал в московский ломбард, а деньги перевёл на счёт, который ему продиктовали. Теперь он стал фигурантом уголовного дела и находится под стражей.

Расследование продолжается.