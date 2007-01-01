Жительница Калужской области отдала мошенникам 6 миллионов рублей
Во вторник, 3 марта, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.
По данным ведомства, 29-летняя женщина передала мошенникам более шести миллионов рублей.
— Ей позвонили неизвестные лица и представились сотрудниками портала «Госуслуг» и сообщили, что мошенники завладели её персональными данными и счётами и ей необходимо перевести деньги на «безопасный» счёт. После этого ей позвонил якобы сотрудник ФСБ и показал ей удостоверение через платформу видеоконференций, убедил снять наличку в банкомате и отдать курьеру, - уточнили в прокуратуре.
Под влиянием мошенников женщина отдала курьеру деньги свыше 5,9 миллиона рублей. Затем в течении двух дней под предлогом создания резервного счёта в банке для сохранности сбережений перевела более 600 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.
