В Калужской области завершили расследование дела о теракте на железной дороге

Инцидент произошёл еще в марте 2025 года на станции Говардово Дзержинского района.

По версии следствие, молодые люди 15 и 17 лет по заданию украинского куратора взломали батарейный шкаф входного светофора, облили его горючей жидкостью и подожгли.

За это они получили денежный перевод, сообщили 2 марта в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Юным калужанам грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время дело рассмотрит суд.