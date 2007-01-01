В Калужской области завершили расследование дела о теракте на железной дороге
Инцидент произошёл еще в марте 2025 года на станции Говардово Дзержинского района.
По версии следствие, молодые люди 15 и 17 лет по заданию украинского куратора взломали батарейный шкаф входного светофора, облили его горючей жидкостью и подожгли.
За это они получили денежный перевод, сообщили 2 марта в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Юным калужанам грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время дело рассмотрит суд.
