Криминал Калужанин попался, когда второй раз сел за руль пьяным
Криминал

Калужанин попался, когда второй раз сел за руль пьяным

Дмитрий Ивьев
02.03, 10:58
0
В Кировском районе 29-летний местный житель пойдёт под суд за то, что снова сел за руль в нетрезвом виде. Всё началось с того, что инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Infiniti FX35.

За рулём был молодой мужчина, и полицейские сразу заметили у него признаки опьянения: от него пахло алкоголем, а речь была невнятной. Водителю предложили пройти проверку на месте и съездить на медосвидетельствование, но он отказался.

Когда сотрудники полиции проверили его по базам, выяснилось: этот водитель уже попадался за подобное. Раньше его уже лишали прав на год и восемь месяцев и штрафовали на 45 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования.

Мужчину отстранили от управления машиной, автомобиль увезли на штрафстоянку, а самого водителя доставили в отдел полиции. Теперь против него возбудили уже не административное, а уголовное дело.

