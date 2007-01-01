Обнинск
В Калуге мужчина ударил ножом знакомого во время застолья
Криминал

В Калуге мужчина ударил ножом знакомого во время застолья

Дмитрий Ивьев
02.03, 08:23
0 183
35-летний местный житель предстанет перед судом за то, что серьёзно ранил своего знакомого. Всё произошло в квартире, где компания друзей собралась выпить, рассказали 2 марта в Управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, между двумя мужчинами возник спор, который быстро перерос в конфликт. В пылу ссоры один из них схватил нож и ударил оппонента в грудь. Другие участники застолья, ставшие свидетелями случившегося, сразу вызвали скорую и полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Позже, во время допроса, он так и не смог внятно объяснить, что именно стало причиной ссоры.

Теперь уголовное дело направлено в суд.

