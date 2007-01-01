Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанина осудят удар знакомого ножом
Криминал

Калужанина осудят удар знакомого ножом

Евгения Родионова
02.03, 10:05
0 110
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 2 марта, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя.

По данным ведомства, об обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В декабре 2025 года мужчина находился в жилом квартире жилого дома на улице Новой в деревне Канищево и выпивал вместе со знакомым. Между ними возник конфликт. Мужчина ударил знакомого кухонным ножом в область левой половины грудной клетки и причинил тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJwK1ZtSTdVaW9EKzlUOXlBeDFBeGc9PSIsInZhbHVlIjoiNEtlR0wrcSt5VW1hV0QxUHBlMXdFbUpheFo0OXdhVDBXcXhlVG9pKy9rYzhQdndKRHJYSkMrRlVjZnM0Q08yb2dBVThVck9FdEh1VngxaFN3bkhXZi81WDlmTVo1S29mUHA2QjVpN3BEaDZHclFzWEVHUitkUFZLM2pyUkNTaFVnUzlsYURlTzBQb3htYjVqdXUxNlRmVEM4ZGQyUTBqRi9rKzlybThQT3A0emVIbWpPcWxNKzBjSmJiNmgvd09aZG9Yb01ET1JXb0VGQ2JRa25PbmpyVHdCQXBSN1hGeUR4bWpUV3VwNkNkSU5UV3d4b1BCMFZEMWZFdXF5OHZTZjBVTkpNalpsSmU4QkhZdnN5UXlUR2NxUWprS2VrU0h0K0JkSjhVaTlsTHcxUnFQL3k5NXZYWFNWYWcvSHlIZ2NBR1d1aCtVMDhsbkZMejdXNnU1b1FVRnR2L3N0b3g5dUFpdDd5bU1SbXBrdHluZ0xXUzFuQjcycXhQLzZoLzA1VEsrMUQxRnlvU0g3ZHhjNzFacmpkcTR1RTFqaVowY3JpQVhmdEJ2TEJkYnhXNjJrR0dCWmNqZkt0MGhsRkozRSIsIm1hYyI6IjUxZjk3ZWUzMTJkNmIyNjMzNWViNTY0MGMwOTBjZmFmNGU0NzdkYjNkYmFiYTEwODJiYjI0OGQyZWY2NWYwMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndFZmppTnMveTR0NVR6QWNIRjZ2RXc9PSIsInZhbHVlIjoiaENuSzU4aDR5ZXdPcHpBeGRla250OW9vcGMxK3pYTXhuUmNKRkYzbDFLY3NUdDVJeFRQVVR5MmdIUHV3bVgydnI2TUgwdGUyalVrQ0FaT1RhN3RHc3RTTnJWZ0UvU3plK0ROMkhXN1p0QWdxbThJZGdhUG5GVVNGaVhJeXlCUEs2OGlpRGtWanNEOW9vSVU3TEkzMzdlMzRQUnlWeGVEdEhUdlhpVDJmUTJaMlkzN2U5bW5ic0FxT21rb1IzcFdUcEJpZEJtSjM1MTBISjROMy9XQ0NWTTFGZE40aHRGeS93SnZ4b05oZ2E5OGRaZDRQZVdwaVYyMWVaYjdkd2NMNnhUeXlXbzdWSjd5cmJnQUpXZTVHM1ZSeHEwRnRGNmlIaFRXYzhnWHBPN0U2TlROUGhkRGZEbVA1TDhUaU1FYjgwRjdGcFBRRmdNSzVNMUVibmw3REFaYVdJTG9FOHI0OEdnK244ZklIUjkva01QeE95dmwvOGxMZ2h4dkVzTHB1ODFIRm5Gc0pUNGZwUEw2QTFrT2l6UktlaGhoeVpMcDJ3Q3F3ZU9SR2pwaURqUWRHa3VVMFRIWHpLUFo2UW5LZmNHYnFQaHQrOURUUk05dnVSZ0dRMHNOMkhubWhUKzVGRGMvT0ZJWE1SRHgyYTFGUUZrWGVGVmlxZTR2ek9uSDRyZXBQdW9KKzFRMWZzTDVpcFhja0E4WldmbllTT09EV3pqRGRFUmFiUTVVUkVOZ2FXWmQrbWxMYXBQQXIxQ05NbEFwc0lJZS9hWnRhQzZ6aEJkZnQ2ZGFqU3MybGhMNVpjT2o1aDgwTElhZXYyMENtOEg3SC9uM0lkVm5taHpZNSIsIm1hYyI6IjBkMWI1OTVkZmRiODNkZTVmMzkzMGMzMTMzOTExNmJmZDVlZWU2NzEyMjNkNDQzZjJkODU2ZjhmNDFlNGFkODkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+