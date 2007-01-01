Калужанина осудят удар знакомого ножом

В понедельник, 2 марта, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя.

По данным ведомства, об обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В декабре 2025 года мужчина находился в жилом квартире жилого дома на улице Новой в деревне Канищево и выпивал вместе со знакомым. Между ними возник конфликт. Мужчина ударил знакомого кухонным ножом в область левой половины грудной клетки и причинил тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.