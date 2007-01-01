Обнинск
В Калужской области женщину осудят за кражу 100 тысяч рублей с банковской карты
Криминал

В Калужской области женщину осудят за кражу 100 тысяч рублей с банковской карты

Евгения Родионова
27.02, 18:13
В пятницу, 27 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о заключении под стражу жительницы города Мещовска.

— В сентябре 2025 года женщина находилась в городе Мещовске Калужской области и из корыстных побуждений тайно похитила деньги с расчетного счета банковской карты другого человека на сумму 100 тысяч рублей и скрылась. Её местонахождения не было известно, она была в розыске, - рассказали в пресс-службе судов.

Возбуждено уголовное дело.

Суд заключил женщину под стражу на один месяц.

