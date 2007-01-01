Обнинск
Криминал

В Калужской области суд ждёт организаторов нелегальной миграции

Дмитрий Ивьев
27.02, 12:05
Семь человек, входивших в преступную группу, ответят в суде за помощь в незаконном пребывании иностранцев в России. Среди обвиняемых — бывший заместитель начальника полиции Жуковского района, руководитель местного уголовного розыска и несколько местных жителей, которые сами когда-то приехали из-за границы, рассказали 27 февраля в Следственном комитете.

По версии следствия, в 2025 году они наладили бизнес: за деньги помогали мигрантам оставаться в стране, нарушая законы. Чтобы не вызывать подозрений, злоумышленники прикрывались деятельностью обычной фирмы. Они помогали иностранцам подавать документы в паспортно-визовый сервис МВД — в том числе и с поддельными данными — и находили хозяев квартир, готовых оформить фиктивную регистрацию.

За крышевание этой схемы участники группы регулярно платили взятки сотруднику паспортно-визового сервиса. Всё закончилось, когда их задержали с поличным во время очередной передачи денег.

Операцию по задержанию провели совместно сотрудники ФСБ и региональной полиции. Сейчас имущество всех фигурантов арестовано - общая сумма превышает 17 миллионов рублей.

Дело уже передали в суд.

