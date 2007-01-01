Обнинск
Главная Новости Криминал Жительница Кирова лишилась 850 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам
Криминал

Жительница Кирова лишилась 850 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

Дмитрий Ивьев
27.02, 11:59
0 296
Женщина из Кирова Калужской области стала жертвой обмана и потеряла крупную сумму денег, рассказали 27 февраля в полиции.

Всё началось с обычного звонка: незнакомка представилась сотрудницей службы доставки и попросила назвать код из СМС, чтобы оформить посылку якобы от соцзащиты. Женщина согласилась, но сразу после этого услышала в трубке мужской голос, который сообщил звонившей, что они получили всё, что нужно, и можно заканчивать разговор.

Вскоре ей перезвонили снова. На этот раз мужчина сказал, что он работает в службе поддержки «Госуслуг», и её аккаунт взломали. Якобы от её имени кто-то пытается оформить кредиты. Чтобы спасти деньги, он посоветовал ей связаться с банковским специалистом через мессенджер.

Доверчивая женщина последовала совету. Она оформила кредит на 550 тысяч рублей, отнесла в ломбард украшения, а все полученные деньги — вместе с частью своих сбережений — перевела на чужой счёт. Когда консультант начал уговаривать её занять ещё денег у родных, женщина наконец поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.

Сейчас по этому случаю ведётся расследование.

Новости компаний
