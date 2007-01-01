В Калуге перевозчик требовал миллионные откаты от конкурента

В Калуге 68-летнего руководителя частной транспортной фирмы заподозрили в попытке крупного мошенничества, сообщили 27 февраля в полиции.

По версии следствия, в конце прошлого года мужчина узнал, что один из межмуниципальных маршрутов обслуживает другая компания. Мужчина связался с её руководителем и предложил сделку: он не участвует в аукционе на госконтракт стоимостью 64 миллиона рублей, если ему будут платить по 500 тысяч рублей каждый месяц в течение года.

Другого предпринимателя такое предложение не устроило - он сразу обратился в управление ФСБ по региону. Дальнейшие переговоры проходили уже под контролем силовиков. Когда деньги начали передавать, 68-летнего мужчину задержали.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет колонии.