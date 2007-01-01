Обнинск
-4...-3 °С
Криминал

В Калужской области заключенный пытался дать взятку

Дмитрий Ивьев
27.02, 10:21
0 485
На мужчину, отбывающего наказание в колонии, завели новое уголовное дело. В пятницу, 27 февраля, Следственный комитет сообщил о завершении расследования.

- Фигурант, отбывающий наказание в исправительном учреждении Калужской области, передал начальнику колонии взятку за организацию его конвоирования в медицинское учреждение города Калуги, - пояснили в СК. - От получения денег офицер отказался, сообщив о коррупционном предложении в службу собственной безопасности.

 В ближайшее время дело рассмотрит суд.

18+