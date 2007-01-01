Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области мужчина отправится в колонию за попытку убийства
Криминал

В Калужской области мужчина отправится в колонию за попытку убийства

Евгения Родионова
26.02, 17:09
0 181
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 25 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора местному жителю.

По словам пресс-службы, его признали виновным в попытке убийства.

— В мае 2025 года он в состоянии алкогольного опьянения пришёл в рабочий кабинет своей бывшей жены. Из-за личной неприязни он нанёс ударил её ножом в область грудной клетки левого плеча не менее семи раз. Он причинил женщине тяжкий вред здоровью. Ему успел помешать свидетель, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Свою вину мужчина отрицал частично: утверждал, что не планировал убийство, но удары нанес.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики с места работы и наличие наград. Отягчающими обстоятельствами суд посчитал состояние алкогольного опьянение на момент преступления.

Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndxZzRwL3JjajFuRFpmeWxBaUI2eVE9PSIsInZhbHVlIjoiUUhId0paMHVYdXg4TENaVTQvamhNQmJ5YXl4MlRSS0NKd2k4eldqYjhJNnEvdjkrV2Jwc3FuaUtXMDdlbDdxNXZBd3h1MGhyVjAxNTRweE9TcWtmQjQwckR4RDI1K3hiM1hRQ3hLL2VDUzNBNk9xR0tsUTdpRjNNWUxnT0RMMmNWeDBJRmMydzFFN1pzY2pnY1lzaTNlQ3luUHRKUW13S3YvZ3grMldFazYrREFabk1hcVBFK2RxZEFsZzNzMHpkL1pCa1pMbjNQb2V3LzZDZXZ3ZVRnM2h1K0N6UXpSWW5pclhoN3REeUZYditwRCtuSmptRmQ4YlR2ZW9YSFB1YktJZVlPa3JlbDBPeVp4eFo3RkNhV00wWUMzSUozNlFlc21KcVdPOStGQ25KS3JaMU0vQm9FVlFQcjZYekNwN2ZIK1lWZklZVXJrNHc1UmNESVQ4R0VnY1g5MDJnTkNVSFBMQ2hPUUNBRXhqRU0vdmc3T1Q4Wjh4OW9HR2IrZEdiQlR1SGg5RkZvd0RIdjFNeFpzMTB4Rm13VEVMLy9kQUp2djVOOUk5dUVTSU51QlNmN3FpUFZWUkp6SkxQZWM2OCIsIm1hYyI6IjNkNjRmNTA5MjE5ZTJlYzQ2NzJhN2MyZDhkMDk1MDc0ZTk4ZWUxM2E0YTRmNTg0NzYyNDc2M2EyNzEwMWNiNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZIWHh5T3NHKzFZdEMwT3dVRFF6WWc9PSIsInZhbHVlIjoicmwvajl5SVk0cnlOaVA2WFVwbVcxM0kxcTY2RG45blFvdXIvK3ByMWtLL3RBVzFxREJuaVBaeUVtQlBDbFhiM0JabGFIaUdNcGJqd1BucnVBdkNSYTUva1Zwd0pCMkE2WU1HMFp3OHluY2VESlZydkM5anZYc0dIMjBpY1gxeCthbngrRzBVSE8wTzcyZ2Jjd3lIWEpETmpMTElWZzdpRHNRTy9BV2prZmNoOTFtdHU5NnQvR1dYT09BalAyR3h3Q3dMMlo4R2U5SjRxaXhnOWVqaVFqYmpMOGkxZnRScjVPekNobjFuM1FMMTk4UlN0c2hMZlhjdk9pdUpNb1pVYzNEclNkd1FPWWlERkIxaHBZZE5Pa2IvZ2k2NG51K3ByOUN5cmpaa3NmOVE5dWw3WDNBTGhnUVZYcEt5YUxnT3p2eGN5VEtZU093R0VubFM2NFVxTnNraUtCcit2b1ZVdWoxazMyRHJVMzQvb1lTa0dKTTl1UWc1MW9xcnRRdWZQU3RJbFgvMmJXY0p3QW9MU28yaXUycWRWR2MxcTlwVVFTaUZKZTZsSWExektOckNRR29xYW90NU5rV3lHSFJObXg4dVJZa24yZEt2VmF6amJrbUtLdEIrTUo3Y2tJeXN6dWJpUkZ5STRyMXppajhHVk5XZzNHT01lY0x3ZXNzZ0s4b2drbkkxME9vWnoway83VVVaaUJoVm9lbGV5cGt5WFI1Zm8ybjZOVmV0UDFQLzA0RlBWb1ZEcHo1Ync3VzdBK3VpTUJhVnhYRkxaYzhFN3JFTVBRSnNkcWFhOFFORDdFSnA0ZWIyN3hFRjBkQlRFUVl2T09CcmZqU2ZQVjQ4UiIsIm1hYyI6IjA2NjExOGJiNWJmNmZkMjU4MGEzMGJjNzU1MjBjODRlZjU1OTNhYmUzMDFkZjJhYTkyYjA2NjU1M2QxMjY2MzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+