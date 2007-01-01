В Калужской области мужчина отправится в колонию за попытку убийства

В среду, 25 февраля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора местному жителю.

По словам пресс-службы, его признали виновным в попытке убийства.

— В мае 2025 года он в состоянии алкогольного опьянения пришёл в рабочий кабинет своей бывшей жены. Из-за личной неприязни он нанёс ударил её ножом в область грудной клетки левого плеча не менее семи раз. Он причинил женщине тяжкий вред здоровью. Ему успел помешать свидетель, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Свою вину мужчина отрицал частично: утверждал, что не планировал убийство, но удары нанес.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики с места работы и наличие наград. Отягчающими обстоятельствами суд посчитал состояние алкогольного опьянение на момент преступления.

Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.