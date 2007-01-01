В Калуге мужчина выстрелил в брата своей возлюбленной
Полиция задержала 58-летнего мужчину, который устроил перестрелку во время ссоры. Всё началось с обычного бытового конфликта.
По предварительным данным, мужчина раньше встречался с родственницей другого местного жителя. После расставания отношения остались напряжёнными — женщина рассказала о проблемах брату, и тот решил поговорить с бывшим ухажёром сестры.
Когда родственник приехал к нему домой, разговор быстро перерос в ссору. В ходе спора хозяин дома достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в гостя. Пострадавший не получил тяжёлых ранений.
Приехавшие на место патрульные задержали стрелка и изъяли оружие. Теперь в отношении него завели уголовное дело за хулиганство с применением оружия.
Калужанину грозит до семи лет колонии, сообщили 26 февраля в УМВД по Калужской области.
