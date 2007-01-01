Обнинск
Новость дня Криминал

В Калуге мужчина выстрелил в брата своей возлюбленной

Дмитрий Ивьев
26.02, 12:01
0 233
Полиция задержала 58-летнего мужчину, который устроил перестрелку во время ссоры. Всё началось с обычного бытового конфликта.

По предварительным данным, мужчина раньше встречался с родственницей другого местного жителя. После расставания отношения остались напряжёнными — женщина рассказала о проблемах брату, и тот решил поговорить с бывшим ухажёром сестры.

Когда родственник приехал к нему домой, разговор быстро перерос в ссору. В ходе спора хозяин дома достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в гостя. Пострадавший не получил тяжёлых ранений.

Приехавшие на место патрульные задержали стрелка и изъяли оружие. Теперь в отношении него завели уголовное дело за хулиганство с применением оружия.

Калужанину грозит до семи лет колонии, сообщили 26 февраля в УМВД по Калужской области.

