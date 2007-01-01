Обнинск
Криминал

Калужанина осудят за убийство 29-летней давности

Евгения Родионова
26.02, 12:16
В четверг, 26 февраля, прокуратура Калужской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении жителя Калуги.

По данным ведомства, он обвиняется в убийстве и попытке убийства двух лиц.

— В 1997 году между обвиняемым и двумя его знакомыми произошёл конфликт. Мужчины нанесли друг другу телесные повреждения. Мужчина решил отомстить им и попросить помощи у брата и друзей. Вечером в апреле 1997 года он вместе с ними пришел к дому обидчиков в селе Износки. Когда мужчины вышли он выстрелил в них. Один из них умер в больнице, другой пострадавший выжил, - пояснили в прокуратуре.

Мужчина вину не признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

