Калужская чиновница набрала взяток на 450 тысяч рублей
Суд отправил в колонию бывшую сотрудницу администрации одного из районов Калужской области, сообщили в четверг, 26 февраля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
- Фигурантка, занимая должность заместителя главы администрации - заведующей финансовым отделом одного из муниципальных районов Калужской области, в период с 2014 по 2020 год систематически получала взятки от руководителей образовательных учреждений района за своевременное выделение дополнительного финансирования текущих и внеплановых расходов, - пояснили в СК. - Общая сумма полученных взяток составила более 450 тысяч рублей.
В колонии общего режима виновница проведёт 3 года и 10 месяцев.
