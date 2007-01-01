Калужская чиновница набрала взяток на 450 тысяч рублей

Фото из архива.

Суд отправил в колонию бывшую сотрудницу администрации одного из районов Калужской области, сообщили в четверг, 26 февраля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Фигурантка, занимая должность заместителя главы администрации - заведующей финансовым отделом одного из муниципальных районов Калужской области, в период с 2014 по 2020 год систематически получала взятки от руководителей образовательных учреждений района за своевременное выделение дополнительного финансирования текущих и внеплановых расходов, - пояснили в СК. - Общая сумма полученных взяток составила более 450 тысяч рублей.

В колонии общего режима виновница проведёт 3 года и 10 месяцев.