В Калужской области убийца, нанёсший отцу 11 ударов ножницами, останется в колонии
Криминал

В Калужской области убийца, нанёсший отцу 11 ударов ножницами, останется в колонии

Евгения Родионова
26.02, 09:33
0 479
В четверг, 26 февраля, прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила о рассмотрении судом ходатайства 47-летнего осуждённого о замене лишения свободы на принудительные работы.

По данным ведомства, он нанёс 11 ударов ножницами потерпевшему, от которых он скончался.

— В январе 2019 года ночью в квартире по месту жительства в Кемеровской области между осуждённым и его отцом возник конфликт. Мужчина отобрал у отца ножницы и нанёс не менее 11 ударов в грудь и лицо отца. От травм он умер в больнице. Мужчина получил восемь лет колонии строгого режима, - пояснили в прокуратуре.

Он отбыл половину срока и попросил смягчить наказание и заменить на принудительные работы.

Прокурор выступил против, так как мужчина так и не встал на путь исправления - у него были проблемы с дисциплиной, он нарушал режим.

Суд отказал в замене наказания и оставил мужчину в колонии отбывать наказание дальше.

