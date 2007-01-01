Жителя Калуги задержали на вокзале за съёмки порно

28-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в четверг, 26 февраля, в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанин фотографировал себя голым и выкладывал в открытом сообществе в одном из мессенджеров.

Сам мужчина рассказал, что денег за снимки не брал, а просто хотел найти партнёра.

На данный момент известно о четырёх случаях размещения в сети порнографии этим человеком.

Задержали мужчину на железнодорожном вокзале. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.