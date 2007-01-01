В Калуге мужчина отдал мошенникам 4,5 миллиона рублей

Без сбережений остался 89-летний пенсионер, сообщили в среду, 25 февраля, в прокуратуре Калужской области.

Преступники по телефону убедили калужанина передать им деньги на хранение, потому что ранее с его счёта якобы кто-то перевёл средства другим злоумышленникам.

Пожилой мужчина в течение трёх дней передавал курьерам свои сбережения.

Оставшись без денег, он понял, что общался с мошенниками.

Сейчас ведётся расследование уголовного дела.