В Калуге мужчина отдал мошенникам 4,5 миллиона рублей
Без сбережений остался 89-летний пенсионер, сообщили в среду, 25 февраля, в прокуратуре Калужской области.
Преступники по телефону убедили калужанина передать им деньги на хранение, потому что ранее с его счёта якобы кто-то перевёл средства другим злоумышленникам.
Пожилой мужчина в течение трёх дней передавал курьерам свои сбережения.
Оставшись без денег, он понял, что общался с мошенниками.
Сейчас ведётся расследование уголовного дела.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь