Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчина отдал мошенникам 4,5 миллиона рублей
Новость дня Криминал

В Калуге мужчина отдал мошенникам 4,5 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
25.02, 14:39
1 704
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Без сбережений остался 89-летний пенсионер, сообщили в среду, 25 февраля, в прокуратуре Калужской области.

Преступники по телефону убедили калужанина передать им деньги на хранение, потому что ранее с его счёта якобы кто-то перевёл средства другим злоумышленникам.

Пожилой мужчина в течение трёх дней передавал курьерам свои сбережения.

Оставшись без денег, он понял, что общался с мошенниками.

Сейчас ведётся расследование уголовного дела.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
37%
0%
0%
25%
13%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNWbXU1ekRMWkdkOFQzcmw4QzA1eXc9PSIsInZhbHVlIjoib1R2ZHY1ODA5NTZhczhlS08vWElFNTM4TnRGVU5SeVhHQXBWVlgyak8xWWYyQlp4OGVqU2xBMmFVSWtHaGliUDdGYlZsQkwvVmIwbUdqcFRYTDFNai90NlprNFFTcUtjYlpabThxRkx2Qmp3bG9JWmVadnVWSndMYTZmSlRPVFpnOVRLYjRNeERwVDlwWkIrRFEvVm43am5MYUJ6V3VlWjVRZytUZ29FVU9FRVlSb2QzTzZzbGRpdmFCdVlrWDd0bFp5aWlKQ0Q5Y09Balp4WHhJV0FzdEs3dmszdkxmRDB2UmJrdXBNL0pzVlM1ZGNBbDAzMUgyM1NVVlRVR3l1dDloYTlGYzdmdWtNNkpVUDlUM01sMUJFalcvOG96WGlnM3RwTjJ6Q1BUVmUvaThTTzB4enlhNkpRSWIvSXdWMnVNMkFnUmRORGlNQWpOd1YrdHdxcDg0VCszMCs3Z1VybElUUk4vRDhkUndFemYraUlwMm1na2JMOTJ1Tlp4L0p4VlJlMkR2MU12L1ovWUxEbHJNZ1U3YTNBOTJ2eVpna2N0V3FzRlRaR1FsUEo5ci9kbGQxTWp5eGRoTVBreUpBZiIsIm1hYyI6ImU1ZmY1MDljYWFhNmU2ZmI3Y2E1NmU1YTdkMmEyZmUwMzAxNThhNzIyYjY2NTI5NGU2YWVjZjI1MGMyNjFjYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1wZU1kT1pRSXljZlVBcmRBS0FDYVE9PSIsInZhbHVlIjoiRzVETGl6ZnhFeHNSUEhWcXF1NnZTZ0ErNGhaZklKWEQ0cERJdWlnUURERytxcjVNYlkzK3grUGJyTlF2WkxwWFY2cXV0aFRMeVZwYWh2UURqK3NxMWxvRWlRckhwVG5Pbk9UU1kybEhSWXJsdVJOUHlJN0JlL25LR2RQOStHdTNmb0o5dUJXSzFRL0tXUFZkbUFwVVRPVEgxZC9UTHNUTkdHeGQ3ZjRTUnltb0JPNENwYVE5cDRuWlAzaVdZRmkzZW83cWpmcmY3Yk5uaTNxdE9hOHI4YStJTEJKdDY0b20ybFJnTndjZHBCSVpUaHh2dytmU3NYeFAvcC9BbEFpWjlSVDV4ckVLcnBtNkFXc09GVHU3NFYxeTBpT2F2M3RNRm9GOW41NHhVcEcwcGVpNENXcUp6UERIRU9STXRvUVJXNHorMEhnL2Q5TWlSSU5aU1A2YTU4K1F2Tm1UQlBXZnVMSHV0K09BRGRaeTVRVHBkVzh0dU5VRGZOalFvaHRBUFczTXZBOXhqbkQ5TVNXS0JOVnhzQzNEb0ZhWVBGdXdMRnlra0thM3QrQ1pGZm1HK05aeFlzRFNIQjAzN09kVVFvdW52MVdJUllwT3E3QSs0YXFBZ1NKOVVveDZzYUwva3JLUmZTeFdhQmNqVmZEQXp4allIUkFraTZmYkZYUDNJZjhxUmV6WkhIVGFZbHVpRmNYWVpaVnJGUG5oVmRvQWxHUEpYaTNHL2lEdVRuS084UlZ1T0laL0dSTEJucVhEMnY3ZWRMWmhlWk1TU0N4dS83R2dvNkZSK1hCdGJha3dkcmlLT0syQzBwaVRXc2JUQnlVMFNiSlp1dlVDeld2RSIsIm1hYyI6Ijc3YTdkZDBhNTFmMTY4YjU1YzEwMjJmMGZjNjY4OTQ4NzA5Yzk2YWM5NzgzMzM1Njk0NjZiZmJhYTlmYWFkNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+