Калужанина осудят за попытку убийства
В среду, 25 февраля, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении 50-летнего местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в попытке убийства.
— В марте 2025 года в квартире одного из домов по улице Карачевской мужчина распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Между ними возник конфликт. Из-за личной неприязни он нанёс ножом одному из них не менее трёх ударов в область жизненно важных органов. Его успели остановить, - пояснили в прокуратуре.
Уголовное дело направлении в суд для рассмотрения.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь