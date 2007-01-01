Обнинск
Главная Новости Криминал Калужанина осудят за попытку убийства
Криминал

Калужанина осудят за попытку убийства

Евгения Родионова
25.02, 13:27
0 494
В среду, 25 февраля, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении 50-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в попытке убийства.

— В марте 2025 года в квартире одного из домов по улице Карачевской мужчина распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Между ними возник конфликт. Из-за личной неприязни он нанёс ножом одному из них не менее трёх ударов в область жизненно важных органов. Его успели остановить, - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлении в суд для рассмотрения.

