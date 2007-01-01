Обнинск
-4...-3 °С
Главная Новости Криминал В Калужской области две женщины заплатят 400 тысяч за порчу имущества инвалида
Криминал

В Калужской области две женщины заплатят 400 тысяч за порчу имущества инвалида

Евгения Родионова
25.02, 13:13
0 675
В среду, 25 февраля, прокуратура Жиздринского района сообщила о проведении проверки после обращения инвалида.

По данным ведомства, когда его не было дома две местные жительницы разбили окно, проникли в жилое помещение и из хулиганских побуждений повредили его имущество.

Ущерб составил 300 тысяч рублей.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с женщин материального ущерба в размере 400 тысяч рублей.

Суд встал на сторону прокуратуры и полностью удовлетворил это требование. Теперь сотрудники надзорного ведомства проконтролируют, чтобы женщины выплатили всю сумму.

Новости компаний
