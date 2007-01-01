На калужском предприятии работало больше 30 нелегальных мигрантов
В среду, 25 февраля, про их задержание рассказали в Управлении ФСБ по Калужской области.
- В ходе очередного этапа спецоперации «Нелегал» установлен ряд иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ и осуществлявших незаконную трудовую деятельность на одном из предприятий области, - говорится в комментарии спецслужбы.
Нарушителей вышлют из России. Вернуться они смогут не ранее, чем через пять лет.
Руководителю предприятия грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нелегала.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь