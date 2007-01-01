Обнинск
Главная Новости Криминал На калужском предприятии работало больше 30 нелегальных мигрантов
Новость дня Криминал

На калужском предприятии работало больше 30 нелегальных мигрантов

Дмитрий Ивьев
25.02, 12:03
1 1432
В среду, 25 февраля, про их задержание рассказали в Управлении ФСБ по Калужской области.

- В ходе очередного этапа спецоперации «Нелегал» установлен ряд иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ и осуществлявших незаконную трудовую деятельность на одном из предприятий области, - говорится в комментарии спецслужбы.

Нарушителей вышлют из России. Вернуться они смогут не ранее, чем через пять лет.

Руководителю предприятия грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нелегала.

