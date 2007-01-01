Опубликовано видео из подпольного борделя в Калуге

В среду, 25 февраля, полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела и опубликовала оперативное видео.

Четырёх калужанок обвиняют в организации занятия проституцией.

По версии следствия, 44-летняя женщина четыре года назад организовала криминальную схему и наняла трех женщин в качестве администраторов.

Бордель действовал в 2022 году в частном доме на окраине города под видом массажного салона. Интимные услуги там оказывали 17 девушек в возрасте от 19 до 36 лет.

Анкеты работниц размещались в одном из мессенджеров.

- Доход от функционирования салона составлял около 300 тысяч рублей ежемесячно, - подчеркнули в Управлении МВД по Калужской области.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.