18-летний калужанин получил условный срок за передачу банковской карты
Криминал

18-летний калужанин получил условный срок за передачу банковской карты

Евгения Родионова
25.02, 12:05
В среду, 24 февраля, прокуратура Калужской области сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признана виновным в приобретении и передаче банковской карты другому лицу в корыстных целях.

— В августе 2025 году молодой человек находился в Калуге. За вознаграждение на сумму пять тысяч рублей он получил оформленную на имя другого мужчины банковскую карту. После этого он передал её, а также пин-код, логин и пароль для входа в мобильное приложение третьему лицу. За это он получил вознаграждение в размере семи тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Банковскую карту использовали в мошеннических целях.

Суд учёл активное способствование раскрытию и расследованию преступления и назначил молодому человеку наказание в виде одного года шести месяцев условно, с испытательным сроком на два года.

Преступный доход в размере семи тысяч рублей конфисковали.

