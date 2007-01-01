В Калужской области мужчина отправится в колонию за кражу денег с банковского счёта

В среду, 25 февраля, прокуратура Мосальского района сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении ранее судимого 42-летнего мужчины.

По данным ведомства, он признан виновным в краже с банковского счёта.

— В декабре 2023 года он воспользовался доверием своей сожительницы и перевёл деньги со счёта банковской карты через мобильное приложение банка. Ей причинён вред на сумму восемь тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда.